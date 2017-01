Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Mikołajki. Pomost już podwieszony

W pierwszej kolejności jeszcze zimą rozebraliśmy stary pylon. W trakcie montażu nowej konstrukcji wykorzystaliśmy natomiast cały czas pomost starej konstrukcji, podtrzymywany przez tymczasowe podpory. Obecnie kończy się podwieszanie nowego pomostu, który od razu był wyposażony w balustrady. W ciągu najbliższego miesiąca planujemy jeszcze prace związane z rozbiórką starego pomostu oraz tymczasowych podpór. Nową konstrukcję zabezpieczymy przed korozją, a na nawierzchni ułożymy specjalną nawierzchnię żywic. To wyjątkowo trwały i estetyczny materiał.

Pod pomostem ułożone zostaną również instalacje elektryczne oraz elementy systemu odwodnienia. Warto podkreślić, że na koniec obiekt będzie efektownie podświetlany. W czerwcu zamontujemy z obu stron przeprawy windy umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Trwają również prace przy montażu barier na schodach prowadzących do kładki

— Nowy pylon tworzą dwa elementy przypominające dwie pochylone litery "I". Pomost z pylonem łączy 7 par want. Konstrukcja w porównaniu ze stara przeprawą ma większe światło pomiędzy lustrem wody a pomostem, co umożliwi swobodne przepływanie większym jednostkom. Zakładamy, że wszystkie prace zakończą się w czerwcu, tak by w sezonie wakacyjnym z konstrukcji mogli korzystać mieszkańcy oraz turyści — wyjaśnia dyrektor ds. realizacji kontraktów w firmie Gotowski, Paweł Pietraszak.

Inwestycja jest jedną z pierwszych inwestycji na Warmii i Mazurach finansowanych z nowej perspektywy unijnej. Jej koszt to ponad 6 mln zł.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

Wykonawca: Firma Gotowski