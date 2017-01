Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Bydgoszcz. Poszerzymy i zmodernizujemy wiadukt

Obecnie wiadukt w ciągu ul. Wojska Polskiego na nitce od Wzgórza Wolności w stronę osiedla Wyżyny posiada wyłącznie jezdnię z trzema pasami ruchu. Skrajny pas ruchu przed laty został odgrodzony betonowymi blokami i przeznaczony do ruchu pieszego. Dzięki rozbudowie to nietypowe rozwiązanie nie będzie już konieczne. Po zakończeniu prac kierowcy będą mogli poruszać się wszystkimi trzema pasami ruchu. Skrajny prawy pas dedykowany będzie kierowcom skręcającym na łącznicę (ślimak) pozwalającą na zjazd w kierunku ul. Jana Pawła II, którą przebiega droga krajowa nr 5. Na poszerzonym obiekcie znajdzie się także miejsce na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ponad 5 metrów oddzielony od jezdni stalową barierą. To rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zmodernizowane zostaną też drogi dojazdowe do wiaduktu. Zakres robót budowlanych obejmuje, m.in. wymianę przęseł na nowe, wykonanie nowych filarów pod szersze przęsło od strony południowej. Istniejące filary zostaną też wzmocnione płaszczem żelbetowym, a przyczółki rozbudowane.

Koszt modernizacji wiaduktu wyniesie ponad 13 mln zł. W trakcie robót, które rozpoczną się w wakacje wiadukt będzie nieprzejezdny. Wybudowane zostaną tymczasowe przejazdy pomiędzy jezdniami znajdującymi się w ciągu ul. Wojska Polskiego, co pozwoli wprowadzić ruch dwukierunkowy na sąsiedni wiadukt północny. Wstępnie zakłada się, że remont i rozbudowa wiaduktu południowego potrwa około 7 miesięcy.

Wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego jest częścią dużego węzła drogowego komunikującego trasę łączącą szereg osiedli zlokalizowanych w południowej części Bydgoszczy z ulica Jana Pawła II, która przebiega droga krajowa nr 5 (Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Gdańsk).

Wiadukt w liczbach:

• długość — 112,15 m

• szerokość — 17,88m

• szerokość jezdni 11,50 m.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wykonawca: Firma Gotowski